Nurdağı'ndaki sahra hastanesinde iki bebek dünyaya geldi

Yeni hizmete giren Gaziantep Nurdağı Sahra Hastanemizde ilk doğum bu sabah 10.05'te, ikinci doğum 15.52'de gerçekleşti. Aileleri, evlatlarına, Kevser Sahra ve Havva Ebru isimlerini verdi. Allah birlikte sağlıklı ve uzun ömürler bahşetsin. pic.twitter.com/VymZUcE1sH