Garajda pandemi tiyatrosu

Yaşları 8 ile 15 arasında değişen 10 çocuk, Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek Erzurum'da kendi imkanlarıyla tiyatro grubu oluşturdu. Küçük tiyatrocular, başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kuaförlerden temin ettikleri kıyafet ve malzemelerle başladıkları bu serüvenlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri montajlayıp sosyal medyada paylaşarak kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.



SOSYAL MESAFEYE UYULUYOR

Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altından 30 derecenin altına düştüğü Erzurum'da daha önce bina önleri ile site içi ve tarihi mekanlarda gösteriler yapan çocuklar, özellikle salgın döneminde bina altındaki garajlarda gösteri yapmaya başladı. Katılımcıların sosyal mesafeye uyup maske taktığı gösteri öncesinde üşümemek için böyle bir yola başvuran tiyatrocuların hazırladıkları gösteriler ayakta alkışlanıyor.

HAYALLERİ KURULUŞ OSMAN SETİNE GİTMEK

Maddi imkansızlıklar içerisinde esnafın hediye ettiği kostümlerle evlerinin garajında tiyatro yapan çocukların tek istediği Kuruluş Osman dizisinin setine gidebilmek. Oyunculardan 12 yaşındaki Muhammet Yiğit Doğan, "Hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık" dedi.



Lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İbrahim Mertcan Doğan'ın yönetmenliğinde bir yılı aşkın sürede çok sayıda tiyatro gösterisi yapan çocukların ilgi gören oyunları sırasındaki replik ve hareketleri usta oyuncuları aratmıyor.

Tiyatroda iki çocuğunun yer aldığını söyleyen Serhat Çakan, "Çocuklarımızın özgüveni arttı. Bu yola girmemizdeki en büyük gaye çocuklarımızın pandemi döneminde çocukların can sıkıntılarını ortadan kaldırmak, boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlamaktı" dedi.