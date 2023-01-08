Galatasaray tutkunu Kadriye Nine

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kadriye Temel'deki Galatasaray sevdası görenleri şaşırtıyor. 5 yıl önce izlediği bir maçta Galatasaray'dan etkilendikten sonra sarı-kırmızılı renklere bağlanan Kadriye Nine, derbiyi heyecanla bekliyor.



Galatasaray'a tutkuyla bağlı olan Kadriye Nine, bugün oynanacak derbide Galatasaray'ın kazanmasını istiyor. Futbolcular içerisinde en sevdiği oyuncunun Mauro Icardi olduğunu belirten yaşlı kadın, derbide de gol atmasını istiyor.