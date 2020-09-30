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30 Eylül 2020 Çarşamba 00:06:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 00:06:00

Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

Kaynak: AA

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Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.

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