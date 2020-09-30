30 Eylül 2020 Çarşamba 00:06:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 00:06:00
Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.
- Hayali için haftada 900 km yol gidiyor
- Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
- Yağmur Aşık ile Düzce'de yakalanan Erdi Sungur: Plan Emre'yi öldürmekti
- Van Gölü'nde 30 metre uzunluğunda batık bir gemi çıkartıldı
- Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Cengiz Koraltan darp edildi
- Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı