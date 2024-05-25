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25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:58:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:58:00

Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: AA

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Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle "Bul İstanbul" adında video oyununu oynadı. Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.

Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

Etiketler : onarım çalışmaları ziyarete açıldı Galata Kulesi
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