Futbolcu Selin'in mucize dönüşü

Futbolcu Selin, beynindeki damar yumağından kurtulup sahalara döndü. Trabzonspor altyapısı oyuncularından, lise öğrencisi Selin Yılmaz'ın trafik kazasının ardından fark edilen beyin damar yumağı, Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan mikrocerrahi operasyonla çıkartıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Türkoğlu, "Selin, çok güçlü, tam bir sporcu bünyesine sahip. Ameliyattan sonra vücudunun bir tarafında kuvvet kaybı gelişti ama fizik tedavilerle bu süreci de atlattı" diye konuştu.