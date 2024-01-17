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17 Ocak 2024 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 07:18:00

Futbolcu Selin'in mucize dönüşü

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Selin, beynindeki damar yumağından kurtulup sahalara döndü

Futbolcu Selin, beynindeki damar yumağından kurtulup sahalara döndü. Trabzonspor altyapısı oyuncularından, lise öğrencisi Selin Yılmaz'ın trafik kazasının ardından fark edilen beyin damar yumağı, Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan mikrocerrahi operasyonla çıkartıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Türkoğlu, "Selin, çok güçlü, tam bir sporcu bünyesine sahip. Ameliyattan sonra vücudunun bir tarafında kuvvet kaybı gelişti ama fizik tedavilerle bu süreci de atlattı" diye konuştu.

Etiketler : futbolcu selin yılmaz beyin damar yumağı
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