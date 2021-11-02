VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi
ABD üç ülkeye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırıyor
Bakan Koca: 3. doz BioNTech Bilim Kurulu gündeminde
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı
9. Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus'lar Sahiplerini Buldu
Rusya'da kritik İHA toplantısı! Putin başkanlık etti
İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Sarayşık turizme kazandırılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: Darbecilere hep birlikte karışı çıktık
Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten sözler
Heyecanlandıran açıklama geldi! Türk dünyası birleşiyor
Adana Havalimanı'nda hareketli anlar... Piste inen uçağın önüne çıktılar
Macron'dan tansiyon yükselten adımlar
Bakan Pakdemirli talimat verdi! Sahalara inin
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu!
Geleceğin Silahı'nın peşindeler!
İBB'den "pes artık" dedirten teklif!
Türkiye'den kritik hamle!
Tosuncuk'tan "Bank" savunması
Terör örgütü PKK'dan skandal 'Avrupa' itirafı
İtiraf gibi çıkış: Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz
76 ilde düzenleniyor
Bahçeli'den 2023 talimatı
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
02 Kasım 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 17:30:00

Futbolcu kızlar ‘üst lig' hedefiyle çalışıyor

ABONE OL

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise mezunu ve eğitimini sürdüren genç kızlardan kurulan ve bu yıl 3. ligde mücadele edecek kadın futbol takımı, haftanın 4 günü idman yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise mezunu ve eğitimini sürdüren genç kızlardan kurulan ve bu yıl 3. ligde mücadele edecek kadın futbol takımı, haftanın 4 günü idman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Antrenör Abdurrahman Kaçak "daha çok kızımızı sahada görmek istiyoruz" dedi.

Etiketler : Futbolcu kızlar Bitlis Tatvan ilçesi kadın futbol takımı
Fashion Week hazırlığı

Fashion Week hazırlığı
"Bazen mesleki deformasyon olur"

"Bazen mesleki deformasyon olur"
Koku takıntısı varmış

Koku takıntısı varmış
Yardım çağrısına duyarsız kalamadı

Yardım çağrısına duyarsız kalamadı
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor

Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor
Fulya Zenginer'den bebek müjdesi

Fulya Zenginer'den bebek müjdesi
Gökyüzünde çiğ köfte partisi

Gökyüzünde çiğ köfte partisi
3 yıl sonra yeniden

3 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER