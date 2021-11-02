Futbolcu kızlar ‘üst lig' hedefiyle çalışıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise mezunu ve eğitimini sürdüren genç kızlardan kurulan ve bu yıl 3. ligde mücadele edecek kadın futbol takımı, haftanın 4 günü idman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Antrenör Abdurrahman Kaçak "daha çok kızımızı sahada görmek istiyoruz" dedi.

