Futbol tutkusu müze oldu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yaşayan Bursaspor taraftarı Şahap Gümüş, dünyanın birçok yerinden gelen forma, kaşkol, kulüp armalı porselen gibi eşyaları Bursaspor Sokağı'nda kurduğu müzede futbolseverlere açıyor.



Bursaspor'a olan aşkı nedeniyle hayatını yeşil-beyaz renklerle donatarak sürdüren Gümüş, bu bağlılığını Bursaspor Sokağı üzerinde kendisine ait arsada kurduğu "Anılar Hayaller Müzesi"nde, topladığı malzemelerle yaşatmaya devam ediyor.

Müzede, dünyanın birçok yerinden farklı takımlara ait çoğu imzalı 400 forma, atkı, kaşkol, logo, saat gibi ürünler bulunduran Gümüş, ayrıca bugüne kadar maçlarda çekilen fotoğraflar ile eski ev eşyalarına da yer veriyor.

Takım fark etmeksizin herkesi ücretsiz açık olan müzesini gezmeye davet eden Gümüş, hayali olan ve Yalova plakasından esinlenerek 777 takımdan Bursaspor ile Yalovaspor'un kuruluş yılı olan 1963 adet formayı müzesinde sergilemek istiyor.