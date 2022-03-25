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25 Mart 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 16:00:00

Futbol tutkunundan forma müzesi

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Sakarya'da özel bir firmada yöneticilik yapan Abdulkadir Cengiz, Türk ve yabancı kulüpler ile milli takımlara ait yaklaşık 3 bin formayı sergilemek için işyerinin bir bölümünü "mini müze"ye çevirdi.

Sakarya'da özel bir firmada yöneticilik yapan Abdulkadir Cengiz, Türk ve yabancı kulüpler ile milli takımlara ait yaklaşık 3 bin formayı sergilemek için işyerinin bir bölümünü "mini müze"ye çevirdi. 45 yaşındaki Cengiz, 1985 yılında Sakaryaspor'a ait ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başladığını dile getirdi.

Etiketler : FORMA MÜZESİ Sakarya Abdulkadir Cengiz
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