Futbol tutkunundan forma müzesi

Sakarya'da özel bir firmada yöneticilik yapan Abdulkadir Cengiz, Türk ve yabancı kulüpler ile milli takımlara ait yaklaşık 3 bin formayı sergilemek için işyerinin bir bölümünü "mini müze"ye çevirdi. 45 yaşındaki Cengiz, 1985 yılında Sakaryaspor'a ait ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başladığını dile getirdi.