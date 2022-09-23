Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü
Kaynak: DHA
Ankara'nın Haymana ilçesinde acil tıp teknikeri Betül Eratik (23), otobüs durağında beklediği sırada, freni boşalan kum yüklü kamyonun üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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