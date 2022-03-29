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29 Mart 2022 Salı 15:10:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:10:00

Fransız gezgin çift Türkiye'ye hayran kaldı

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Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için Fransa'daki evlerini ve arabalarını satarak bisikletleriyle yola çıkan Emilie ve Davy Sanchis çifti, birçok ülke gezdikten sonra Türkiye'ye geldi.

Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için Fransa'daki evlerini ve arabalarını satarak bisikletleriyle yola çıkan Emilie ve Davy Sanchis çifti, birçok ülke gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Burada da birçok şehri gezen Fransalı çift, rotasını Ağrı'ya çevirdi. Ağrı Dağı'nı ve Diyadin Kaplıcalarını görmek istediklerini söyleyen çift, gezdikleri ülkeler arasında en çok Türkiye'yi beğendiklerini belirtti.

Etiketler : Fransız gezgin çift Otizmli ve down Emilie ve Davy Sanchis
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