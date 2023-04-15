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15 Nisan 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 16:30:00

Fotoğraf çekilmek isteyen bu bahçeye

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Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi.

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, 2015'te doğup büyüdüğü Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi.

Lalelerin açmasıyla yeryüzünde bir gökkuşağını andıran 50 dekarlık bahçeyi, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Lale bahçesi bu yıl da 15 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapılarını açacak, fotoğrafseverler bahçeye akın edecek.

Etiketler : hollanda lale soğanı karaman bahçe
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