Fotoğraf çekilmek isteyen bu bahçeye

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, 2015'te doğup büyüdüğü Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi.



Lalelerin açmasıyla yeryüzünde bir gökkuşağını andıran 50 dekarlık bahçeyi, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Lale bahçesi bu yıl da 15 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapılarını açacak, fotoğrafseverler bahçeye akın edecek.