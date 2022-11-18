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18 Kasım 2022 Cuma 15:14:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 15:14:00

Formula 1'de sezonun son yarışı Tivibu'da

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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, motor sporlarını izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'si Tivibu aracılığıyla S Sport2'den naklen yayınlanacak. Abu Dhabi GP ile emekliliğe ayrılacak olan ve 4 kez dünya şampiyonluğunu kazanan Vettel'in son turları, pazar günü Tivibu'dan canlı olarak takip edilebilecek.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, takım sporlarının yanında motor sporlarını da ekranlara taşımaya devam ediyor. Formula 1'de 2022 sezonu, Abu Dhabi yarışı ile noktalanıyor. Red Bull, Pilotlar Şampiyonası'nı Max Verstappen'le kazanmasının ardından, Markalar Şampiyonası'nı da tamamlayarak çifte şampiyonluk ile sezonu noktalayacak. Pilotlarda ve markalarda ikincilik mücadelelerinin hala sürdüğü sezonda genel sıralamalar son yarışta belirlenecek. Pilotlar Şampiyonası'nda 290 puanla Ferrari pilotu Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Sergio Perez ikinciliği paylaşıyor. Markalar Şampiyonası'nda ise Ferrari ile onun 19 puan gerisinden gelen Mercedes'in kıyasıya mücadelesi 20 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Tivibu üzerinden S Sport2 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

4 dünya şampiyonluğu bulunan Sebastian Vettel'in son yarışı

Formula 1 tarihinin en genç şampiyonluğuna ulaşan, bir dönem podyuma ambargo koyan, Red Bull ile 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan, Ferrari ile harikalar yaratsa da hiçbir zaman istediği başarıya ulaşamayan ve son sezonunu Aston Martin ile geçiren Sebastian Vettel, bu sezon emekli olacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Vettel, 2022 sezonunun son yarışı Abu Dhabi GP'si ile Formula 1 kariyerine nokta koyuyor. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de kamuoyunda çokça adından söz ettiren efsane pilot Sebastian Vettel'in vedası 20 Kasım 16:00'da Tivibu'da naklen yayınlanıyor.

Etiketler : Türk Telekom Formula 1 Red Bull Tivibu
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