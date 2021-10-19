Folklorik bebek müzesi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde restore edilerek müzeye dönüştürülen 175 yıllık Güllü Hanım Konağı, 3 bin 200 folklorik bebeğe ev sahipliği yapıyor. Onlarca farklı tematik konunun el yapımı bebeklerle anlatıldığı müzede, "Ergenekon'dan çıkış", "Osmanlı padişahları", "Kurtuluş Savaşı", "Osmanlı polis ve askerleri" gibi çeşitli temaların yanı sıra 80 ayrı ülkenin kültürel izlerini taşıyan kompozisyonlar da meraklılarla buluşuyor.

