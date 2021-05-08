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08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30:00

Flamingolar bu yıl erkenci

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Her yıl haziran ayının başlarında gelen flamingoların ilk kafilesi bu yıl mayıs ayının ilk haftasında Erçek Gölü'ne geldi.

Her yıl haziran ayının başlarında gelen flamingoların ilk kafilesi bu yıl mayıs ayının ilk haftasında Erçek Gölü'ne geldi. Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü, flamingoların gelişiyle birlikte renklendi. Kasım ayına kadar havzada konaklayacak flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek, ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.

Erçek Gölü yakınındaki Karagündüz Mahallesi'nde yaşayan Ömer Yardım, her yıl 5 ile 10 Haziran'da gelen flamingoların bu yıl bir ay erken geldiğini belirterek, "Her yıl gazeteci, fotoğrafçı ve üniversiteden öğrenciler gelip flamingoların görsel şölenini izliyor. Burası kuş cenneti olarak geçiyor. Erçek Gölü 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingolar sonbahar mevsimine kadar burada konaklıyor. Havaların soğumasıyla birlikte de buradan sıcak bölgelere göç ediyor" dedi.

Etiketler : Flamingolar Erçek Gölü Karagündüz Mahallesi
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