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14 Mayıs 2021 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 20:00:00

Fırıncı kızlar

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Giresun Görele'de eşi Osman Köçek ile 35 yıldır fırıncılık yapan 65 yaşındaki Esma Köçek, eşinden öğrendiği işinde usta oldu. Köçek şimdi kızları ve geliniyle birlikte fırıncılık yapıyor. 5 yıldır eşinin işi bıraktığını söyleyen Köçek "Mesleğimi seviyorum, ölene kadar yapacağım" diyor.

Tuğba Çakır da 25 yıldır fırıncılık yaptığını, mesleğini çok sevdiğini dile getirdi. Kardeşleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Çakır, "Herkes işini görevini biliyor. Burası bir aile işletmesi, dışarıdan usta çalışmıyor, çalışmak için birilerini alsak bile bu ailedendir, dayımdır, yakınımızdır. Biz şu an buraya yetiyoruz." dedi.

Çevreden iyi tepkiler aldıklarını anlatan Çakır, "Kadınlar çalıştığı için özellikle tepkiler güzel. Kadınların daha temiz, daha hijyenik olduğu bilindiği için çevreden çok iyi yorumlar alıyoruz. Hatta bazı kurumlardan teşekkür belgesi dahi verildi." ifadeleri kullanıldı. Hediye Köçek ise kayınvalidesinin salgın döneminde ayrılmasıyla kendisinin fırında çalışmaya başladığını kaydederek, "Onun yaptığı çerçevede ben de işleri yürütmeye çalışıyorum. Ailecek hep beraber çalışıyoruz. Şu an tezgahtarlık yapıyorum, simit yapıyorum, yeri geldiğinde de fırından ekmek çıkarıyorum." diye konuştu.

Etiketler : giresun tuğba çakır fırın ekmek
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