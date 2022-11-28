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28 Kasım 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 19:30:00

Firdevs öğretmen vatanında

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Almanya'da yoğun bakımda yatan 41 yaşındaki Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

DOKTORLAR ÖNCE İZİN VERMEDİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir okulda öğretmenlik yaparken 3 yıl önce Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği nezdinde görevlendirilen Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, bir hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan öğretmenin yakınları, tedavinin Türkiye'de devam etmesi için müracaat etti ancak doktorlar, hayati risk nedeniyle ambulans uçakla nakline izin vermedi.

BİLİNCİ AÇILDI, VATANINI İSTEDİ

Yoğun bakımdaki üçüncü gününde bilinci açılan Firdevs öğretmen, doktorların izin vermesi üzerine Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu yetkililerince hastanede ziyaret edildi. Tedavisini ülkesinde devam ettirmek istediğini belirten Firdevs öğretmenin talebi, doktorlarca uygun görüldü. Bakan Özer'in girişimiyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Firdevs öğretmeni Almanya'da alıp Türkiye'ye getirdi.

Tedavisi Ankara'da sürecek

Firdevs öğretmenin nakledildiği ambulans uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Firdevs Gülben Pekmezoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Etiketler : almanya öğretmen firdevs gülben pekmezoğlu
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