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29 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00

Firavun mumyası dijitalde ortaya çıktı

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1881 yılında keşfedilen Amenhotep I'in mumyası, yaklaşık 130 yıldır hiçbir şekilde dokunulmadan saklanıyordu.

1881 yılında keşfedilen Amenhotep I'in mumyası, yaklaşık 130 yıldır hiçbir şekilde dokunulmadan saklanıyordu. Bilim insanlarının mumyanın sargılarını ve mezar başını bozmaktan endişe ettikleri için hiçbir şekilde açıp incelemedikleri mumya, bilgisayarlı tomografi taramaları aracılığıyla meraklılara sunuldu.

Dünyanın en ünlü kraliyet mumyalarından biri olan Amenhotep I, bilgisayar ve gelişmiş yapay zeka teknikleri kullanılarak en sonunda ortaya çıkarıldı. Kahire Üniversitesi Kasr Al–Ainy Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, uzun süredir devam eden çalışmalarını sonlandırarak yaklaşık 1.67 metre boyundaki I. Amenhotep'in mumyasını ortaya çıkardı. Milattan önce 1525'ten 1504'e kadar Yeni Mısır Krallığı'nı yöneten ve mumyası ilk olarak 1881 yılında Kahire'de keşfedilen Amenhotep I, böylece ilk kez kanlı canlı görüntülendi.

Etiketler : Firavun mumyası 1881 yılı Amenhotep
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