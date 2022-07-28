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28 Temmuz 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 17:00:00

Fırat kaplumbağası hayata döndürüldü

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Diyarbakır Çiftlik Mahallesi'nde mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, muhtarın duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Diyarbakır Çiftlik Mahallesi'nde mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, muhtarın duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Muhtar Hüsnü Cemal Kuru, "Baktım garip bir hayvan, internetten nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendim. Hemen müdahale ettim ve yetkililere haber verdim" dedi.

Etiketler : Fırat kaplumbağası Diyarbakır Çiftlik Mahallesi Hüsnü Cemal Kuru
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