Fırat kaplumbağası hayata döndürüldü

Diyarbakır Çiftlik Mahallesi'nde mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, muhtarın duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Muhtar Hüsnü Cemal Kuru, "Baktım garip bir hayvan, internetten nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendim. Hemen müdahale ettim ve yetkililere haber verdim" dedi.

