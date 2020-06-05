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05 Haziran 2020 Cuma 00:44:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 00:45:00

Firari FETÖ'cü Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının kaçak bölümünde yıkım başladı

Kaynak: AA

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Dündar ve eşine ait Bodrum'daki villanın bir bölümünde imara aykırılık ve hazine arazisi işgali tespit edildi. Mülk sahiplerince yıkım işlemi başlatıldı.

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan eşi ve kendisinin üzerine kayıtlı villasında yaptığı kontrolde imara aykırılık ve hazine arazisi işgali belirlendi.

Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki yapının, içerisinde havuz bulunan ve bahçe duvarı ile çevrilen 188 metrekaresinin hazine arazisine ait olduğu, binadaki pergola, çardak ve sundurma benzeri yapıların ise imara aykırı olduğunun tespit edildiği bildirilerek mülk sahibine gönderilen tahliye ihbarnamesi ile yıkım ve işgalin sonlandırılması için 15 gün süre verildi.

Gönderilen tahliye ihbarnamesinde, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılmasının gerektiği tebliğ edildi.

Bunun üzerine bugün villaya gelen özel bir inşaat firmasına bağlı çalışan işçiler, Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yıkım çalışmasına başladı.

İşçilerin ilk olarak villadaki terası kapatan pergolanın söküm işlemini yaptığı görüldü.

Yıkım çalışmalarının hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda yarın da devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan hazine arazisindeki işgal, drone kamerası ve uydudan alınan fotoğraf karelerine de yansıdı.

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