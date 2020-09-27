Fotoğraf Sincan ilçesinde denetim yapan ekiplerin cep telefonu kamerasından...Koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın yakın ayakkabı ile karşılaştı.

Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti. İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı .