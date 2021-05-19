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19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00:00

Filmlerdeki gibi ilk yardım öldürür

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Havaların ısınmasıyla kene ısırması, akrep ve yılan sokması gibi nedenlerle acil servislere başvuruların sayısı arttı.

Havaların ısınmasıyla kene ısırması, akrep ve yılan sokması gibi nedenlerle acil servislere başvuruların sayısı arttı. Prof. Dr. Ahmet Sebe, bu vakalara filmlerde görüldüğü gibi emme, kesme, buz koyma gibi bilim dışı müdahalelerde bulunulmasının sakat bırakma ya da ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Sebe, "Bunlar tamamen bilim dışı uygulamalardır. Bu müdahalelerde hem kendinizi zehirleyebilirsiniz hem de yarayı enfekte edebilir, yaranın büyümesine neden olabilirsiniz. Ayrıca zehrin daha çok yayılmasına sebep olursunuz" dedi.

Etiketler : ilk yardım hayvan ısırması ahmet sebe
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