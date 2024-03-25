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25 Mart 2024 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 08:30:00

Film gibi olay... Sahte avukat adliyede dolandırdı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbeyle aylarca adliyeye giden Betül Sayıcı, mahkeme kapılarında bekledi. Tanıştığı kişilere vaatlerde bulunup dolandırıcılık yapan kadının son adresi cezaevi oldu.

Adana'da sahte avukat kimliği ve cübbeyle aylarca adliyeye giden Betül Sayıcı, mahkeme kapılarında bekledi. Tanıştığı kişilere vaatlerde bulunup dolandırıcılık yapan kadının son adresi cezaevi oldu.

Adana'da son zamanların en sıra dışı dolandırıcılık olayı yaşandı; bu kez adres adliye oldu. İddiaya göre daha önce bir avukatın yanında çalışıp yargı sisteminin işleyişini öğrenen Betül Sayıcı (35), işten ayrıldıktan sonra sahte avukat kimliği hazırlattı; bir de cübbe aldı. Sık sık Adana Adliyesi'ne giden Sayıcı, genellikle asliye hukuk mahkemelerinin bulunduğu katta avukat cübbesiyle dolaştı; dava takip ediyormuş izlenimi verdi.

"YARGITAY'DA İŞ BİTİRİRİM"

Betül Sayıcı, adliyede tanıştığı vatandaşlara kendisini 'DSİ'nin kurumsal avukatı' olarak tanıttı; DSİ'ye ait arazilerin 49 yıllığına kiralanması ya da icradan araç alımı konusunda vaatlerde bulundu. Bazı kişilerden de "Yargıtay'da iş bitirme" iddiasıyla para aldığı öğrenilen sahte avukatın oyunu şikayetler üzerine ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri, sahte avukatı evinde gözaltına aldı. Aramada sahte avukat kimliği ve cübbenin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlının, dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı birçok adli evraka da incelenmek üzere el konuldu.

CÜBBEYLE BAROYA DA GİTMİŞ

Sayıcı'nın cübbeyle Adana Barosu lokalinde dolaştığı; burada avukatlarla vakit geçirdiği öğrenildi.

Betül Sayıcı, inandırıcı olmak için adliyede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyordu.

BU KEZ SANIK OLARAK GELDİ

Hakkında iki ayrı dolandırıcılık soruşturması açılan Betül Sayıcı, adliyeye bu kez sanık olarak getirildi. Sayıcı, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından mahkemesince tutuklandı.

Etiketler : adana sahte avukat dolandırıcılık
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