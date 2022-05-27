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27 Mayıs 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 15:30:00

Film gibi olay: Kavgada kopan kulağını martı kaptı

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Büyükada iskelesinde yaşanan olayda, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek kavga ettiği Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in tükürdüğü kulak parçasını ise bir martı kaptı. Olaya ilişkin Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası Eyüp Çelik, "Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim" dedi.

Büyükada iskelesinde yaşanan olayda, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek kavga ettiği Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in tükürdüğü kulak parçasını ise bir martı kaptı. Olaya ilişkin Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası Eyüp Çelik, "Kulağım gitti ama bir kadını ölümden kurtardım. Hiç pişman değilim" dedi.

Olay, 29 Temmuz 2016 yılında Büyükada'da iskelede yaşandı. İddiaya göre yanındaki kadına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'e, olaya tanık olan Eyüp Çelik engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında Seyrek, Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in birkaç metre ileriye tükürdüğü kulağı ise bir martı kaptı. Çelik'in kulağının bir kısmının kopması ile kalıcı hasar ve görünüm bozukluğu oluştu.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmasıyla mahkeme süreci başladı. Davanın bugün Adalar Adliyesinde celsesi görüldü. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Duruşmanın ardından Eyüp Çelik ile avukatı Hilal Gültepe Öztürk basına açıklamada bulundu.

Eyüp Çelik, "2016'da bir şahıs kız arkadaşını dövüyordu. Kızın haykırışlarına dayanamadım. Gittim kızı elinden aldım. Sonra şahıs tekmeyi ayağıma attı. Ben de kendimi korumak ve karşılık vermek istedim. Sırt üstü kaldırıma yere yapıştım. Yanağımdan ısıracağı sırada kafamı çevirdim, kulağımı ısırdı. Bir parça kopardı. O kopan parçayı martı kaptı. Ben orada can çekişirken o diğer kulağıma yöneldi. Vatandaşlar koşa koşa geldi. Şahıs olay esnasında kayboldu. Polisler yakaladı ama serbest kaldı. Almanya'ya kaçtı" dedi.

Etiketler : Film gibi olay Eyüp Çelik Danyal Tolgahan Alparslan Adalar Adliyesi
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