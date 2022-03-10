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10 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 09:30:00

Filistin'den yola çıkan 'Leylek Jonas' İstanbul'da

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FİLİSTİN'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen 'Leylek Jonas' göç yolculuğu sırasında İstanbul'da mola verdi. 'Leylek Jonas' 23 Şubat günü Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Adana, Konya, Eskişehir güzergahını takip eden leylek 2 Mart'ta İstanbul'a geldi.

FİLİSTİN'in Gazze şehrine yakın bir noktadan yola çıkan ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen 'Leylek Jonas' göç yolculuğu sırasında İstanbul'da mola verdi. 'Leylek Jonas' 23 Şubat günü Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Adana, Konya, Eskişehir güzergahını takip eden leylek 2 Mart'ta İstanbul'a geldi.

Sürüsüyle birlikte Şile'de bulunan İBB'ye ait katı atık tesisinde mola veren 'Leylek Jonas' 9 gündür o bölge ve çevredeki ormanlık alanda konaklıyor. Bir süre mola veren leylekler göç yolculuğuna devam edecek. Jonas'ın yazı doğum yeri olan Almanya'da geçirmesi tahmin ediliyor.

"FOTOĞRAFINI ÇEKME ÜMİDİYLE ÇIKIP GELDİM"

Leylek Jonas'ın göç güzergahını uygulama üzerinden takip eden amatör kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları Leylek Jonas'ı görebilmek için mola verdiği alana geldi. Onlardan biri de yaklaşık 1,5 yıldır amatör kuş fotoğrafçılığı yapan Enes Karakaş. Karakaş, "Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim. Yaklaşık bir haftadır buralarda. Fotoğrafını çekme ümidiyle çıkıp geldim. Bir sürünün fotoğrafını çektim 'Jonas' leyleğinde o sürünün içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KIŞI FİLİSTİN BÖLGESİNDE GEÇİRDİ"

2013 yılında Almanya'da doğdu 'Jonas' leyleğe orada verici takıldığını anlatan Karakaş ," Yazları Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde kışları da Afrika gibi bölgelerde geçiriyorlar. Bu leyleğimiz de kışı Filistin bölgesinde geçirdi. Şimdi İstanbul'a geldi. Almanya'ya asıl yuvasına doğru bir güzergahı var. En son sinyali 2 gün önce vermiş uygulama. Geçen sene aynı leylek grubu Silivri katık atık tesisindelerdi. Bu sene de Şile'deki katı atık tesisindeler. Bu alanlar onlar için besin kaynağı gibi. Burada enerji depolayıp kilometrelerce yol kat edebiliyorlar. 'Yaren' leylek var bilinen. Onda verici yok. Adem amcayla buluşunca o olduğunu anlıyoruz. 2 gün önce o geldi. Onun yavrusu var '5 Numara' o şu anda Sudan'da. Sürü kalabalık. Arazi çok yaklaşmaya uygun değil sürüyü fotoğrafladık ama 'Jonas'ı göremedik. Göremesek de verici sinyalinden buralarda olduğu biliniyor" diye konuştu.

Uygulama üzerinde 'Leylek Jonas'ın şimdiye kadar 11 ülkede 6845 kilometre yol kat ettiği görülüyor.

Etiketler : Leylek Jonas İSTANBUL FİLİSTİM
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