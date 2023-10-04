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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:23:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:23:00

Filesiz pota kalmasın

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Sokak sokak gezerek filesi olmayan potaları tespit eden üniversite öğrencisi Baha Müderrisoğlu yardımseverlerden topladığı paralarla file temin ediyor. Sonra da eksik olan potaların filesini takıyor.

Sokak sokak gezerek filesi olmayan potaları tespit eden üniversite öğrencisi Baha Müderrisoğlu yardımseverlerden topladığı paralarla file temin ediyor. Sonra da eksik olan potaların filesini takıyor.

"Filesiz saha kalmasın" projesini başlattığını dile getiren Baha Müderrisoğlu "Sokaktaki potalara file hiç takılmıyor ya da sökülüyor. O yüzden ben de kendi atılımımı yaptım. Sosyal medyadan destek alıyorum" dedi.

Etiketler : Filesiz pota kalmasın Filesiz saha kalmasın Baha Müderrisoğlu
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