Fikir ayrılıkları ilişkinizi geliştirir; ama!

Evlilik; iki farklı kültürden, sosyal çevreden ve aileden gelen bireylerin bir anda aynı evi paylaşması ve beraber bir ömrü paylaşması demektir. Yani kurulan aile, yeni düzen, yeni bir ortak paylaşım ve yaşam alanında her şeyin yeni olması kişide tedirginlik yapabilir. Geçmişten getirilen alışkanlıklar gereği her iki taraf da bu yeni düzende kendi kendilerini daha güvende hissetmek için eski alışkanlıklarını sürdürmek isteyebilir. Bu durum kişinin eski düzenini bırakmak istemeyişinden kaynaklanır. Hatta bu durum eşlerin birbirleriyle rekabetine dönüşebilir.

Çiftler alışkanlıklarını yeni kurulan aile yapılarına yansıtmak isteyerek kendilerini daha güvende hissetmek isterler. Önemli önemsiz konularda karar verme durumunda ortak bir noktada buluşmak yerine kendi istedikleri kararların geçerli olması için baskı yapabilirler. Bir süre sonra sorun, rekabet olmaktan çıkıp kim haklı kim haksız tartışmasına dönüşür ve bu haklılık savaşında kazanan olmamaktadır. Bu güç mücadelesi çiftlerin duygusal bağ kurmalarını engellerken, aynı zamanda aralarındaki uyumu bozmaktadır.

Aslında; evliliğin temelini iletişim ve fikir çatışmaları oluşturmaktadır. Doğru okudunuz, fikir çatışmalarını barındırmayan bir evlilik düşünmek, bunu hayal etmek ve bunu amaçlayarak ilişkiye başlamak evlilikte yapılan en büyük hatadır. Eşlerin her konuda aynı fikirde olmaları beklenemez. Ancak aralarındaki her fikir ayrılığının çatışmayla sonlanması da oldukça yorucu ve yıpratıcıdır. Eşler arasında temelde bir ortak görüşlülük hâkimse çatışmalar daha kolay çözümlenebilir. İlişkinin yıllar içinde gelişimiyle birlikte, çiftlerin arasında para, ebeveynlik, sorumluluk gibi konularda ortak bir bakış açısı ve anlayışın da gelişmesi beklenir. Çiftlerin temel bir ortak görüşe sahip olmalarının anahtarı ise bu konuda uyuşma göstermeye istekli olmaları ve gayret etmeleridir. Çiftler arasındaki uyum bu fikir ayrılıkları ve bunlar üzerindeki karşılıklı anlaşmaların sağlanmasıyla oluşacaktır. Ancak önemli olan çiftlerin birbirlerinin fikirlerini dinlemeleri ve bu fikirler üzerine düşünmeleridir.

Ayrıca; aynı evde yaşamaya başlayan eşler birbirlerini daha yakından tanıma imkanı bulurlar. Birbirlerinin huylarını, alışkanlıklarını, karakter ve kişiliklerini çözümleme sürecine girerler. Her şeyin flört zamanlarındaki gibi mükemmel olacağı düşüncesi, aynı evde yaşamanın getirdiği sorumlulukların da oluşmasıyla gerçek boyuta geçmektedir. Eşler birbirleriyle yaşamayı öğrenmeye başlamışlardır. Birlikte yaşamayı öğrenmek için;

* Problem çözme becerinizi geliştirmelisiniz,

* Eşinize karşı samimiyet ve içtenliğinizi bozmamaya dikkat etmelisiniz,

* Eşinizle sevgili olmadan önce dost olabilmeyi de öğrenmelisiniz,

* Birlikte kararlar alabilmeyi bilmelisiniz,

* Hayata ve geleceğe dair ideallerinizi koruyabilmelisiniz,

* Birbirinizin farklı aile ortamlarından geldiğinizi unutmadan, beraber yaşamaya alışmanın zaman alabileceğini ve bunun için çaba göstermeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Evlilikte amaç güç mücadelesi değil; ortak paylaşımda bulunmak ve karşılıklı olarak gelişmektir. Fikir çatışmaları ilişkinizde çözümlenmesi zor bir durum olmaktan ziyade sohbet edebileceğiniz ve çözümleyebileceğiniz farklı bakış açıları ile olaylara bakabilmeniz için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Yeni kurduğunuz ailenizin sınırlarını, fikir çatışmalarınızı yeni aile sisteminize göre düzenlemeli; fikir çatışmalarını ilişkinizi geliştirip besleyecek bir şekilde değerlendirmelisiniz.

Ayrıca; aile ilişkinizde yetersizlik, tatminsizlik ve çözümsüzlük gibi negatif duygular hissediyorsanız bir evlilik ya da aile danışmanından profesyonel yardım almalısınız. Evlilik uzun süre ihmal edilirse ve olumsuz deneyimler ne kadar çok olursa sağlıklı, mutlu bir aile kurma ihtimali azalacaktır. İlişkinin bitmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Erken teşhis ile evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak ileride yaşanacak birçok onarımı zor olabilecek olumsuz olayların yaşanmasını engelleyebilir.