Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, geçen yıl toprakla buluşturduğu fidanlar için doğum günü kutlaması yaptı. Kavukcu, 10 yaşındaki kızı 'Esma İdil'in adını verdiği fidanların bulunduğu araziye kireçle 'İyi ki doğdun' yazıp, diktiği fidana doğum günü hediyesi olarak da toprak ve kozalak verdi.