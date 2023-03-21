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21 Mart 2023 Salı 00:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 00:30:00

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 30 tutuklama

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonları" kapsamında İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 zanlı şubeden serbest bırakılırken, 48'i adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında yer aldığı belirlenen 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 Mart'ta İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da, "Gazi Turgut Aslan Operasyonları" düzenlenmiş ve 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 180 bin 305 lira, 400 avro, 4 bin 900 dolar, 47 ziynet eşyası, örgütsel faaliyetlere ve örgüt içinde finansal dağılıma dair bilgilerin yer aldığı çok sayıda belge ve iki "F" serisi 1 Amerikan doları ele geçirilmişti.

Etiketler : FETÖ operasyon İzmir

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