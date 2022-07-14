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14 Temmuz 2022 Perşembe 18:03:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 18:03:00

FETÖ'nün en büyük sığınağı: ABD

Kaynak: AA

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Önce terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, ardından örgütün diğer üst düzey yöneticileri... ABD'nin kucak açtığı FETÖ üyeleri, binlerce kilometre öteden Türkiye aleyhine çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin sayfalarca delil sunmasına rağmen ABD'nin iade etmediği FETÖ üyeleri ve ABD'deki faaliyetlerinin detayları dosya haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri başta terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen olmak üzere birçok FETÖ üyesine kapılarını açtı.

Gülen, 20 yılı aşkın süredir Pensilvanya'da 400 dönümlük bir çiftlikte yaşıyor.

Yanında terör örgütünün diğer üst düzey yöneticileri ve o öldükten sonra örgütün başına geçmesi düşünülen isimler de var.

FETÖ'CÜLERE GÜVENLİK KALKANI SAĞLANIYOR

ABD, örgütü sadece desteklemekle kalmıyor, örgüte FBI'ın da dahil olduğu özel bir koruma kalkanı sağlıyor. Özellikle 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde, örgütün birçok üst düzey yöneticisi ABD'nin koruması altına girdi.

Örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı, FETÖ'nün TSK, Emniyet ve MİT sorumlularının bağlı olduğu Ahmet Kara, sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nde.

FETÖ'yü ABD kamuoyuna "sevimli ve mağdur" gösterme çabalarıyla gündemde olan örgüt üyesi Enes Kanter de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerin birçoğunda kamuoyundaki öncü isim olarak öne çıkıyor.

LOBİ ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'de tutunabilmek ve kendine pozitif bir imaj oluşturmak için lobicilik faaliyetlerine ağırlık verdi.

FETÖ'nün lobici kadrosu çalışmalarına, başkent Washington'da bulunan Rumi Forum ve Turkic American Alliance üzerinden devam ediyor.

Örgüt, seçim dönemlerinde yaptığı yüklü bağışlarla da kongre üyelerini etkisi altına almaya çalışıyor. Kongreden çıkan Türkiye aleyhtarı birçok mektubun en büyük teşvikçisi FETÖ.

BİNLERCE SAYFALIK DELİLE RAĞMEN ÖRGÜT ÜYELERİ İADE EDİLMEDİ

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana başta Fethullah Gülen olmak üzere, örgüt üyelerinin iadesi için defalarca başvuru yaptı.

Binlerce sayfalık deliller ABD Hükümeti ve Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı.

Tüm bunlara rağmen, ABD'den bugüne kadar teröristlerin iadesine dair olumlu bir adım gelmedi.

Etiketler : abd fetö FETÖ üyeleri
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