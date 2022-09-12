VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmak istememesi kitaba konu oldu
Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
Adnan Oktar davası yarına ertelendi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Çelik: Yunanistan tacizlerine son vermeli
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
UAEA, Zaporijya'da güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmeye başladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı
Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Ukrayna tahılının ihracatı için anlaşma imzaladılar
"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya devam ediyoruz"
12 Eylül 2022 Pazartesi 20:24:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 20:24:00

FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan kişi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan E.Y. Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünden ülkeye giriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Trabzon fetö gözaltı
3 kişilik hayat

3 kişilik hayat
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Okul alışverişi

Okul alışverişi
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Kıyafeti 1.5 milyon

Kıyafeti 1.5 milyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes