FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan E.Y. Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünden ülkeye giriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.