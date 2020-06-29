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29 Haziran 2020 Pazartesi 12:32:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 12:32:00

FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış

Kaynak: AA

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İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, "Örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiği" belirtildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.S, ifadesinde örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüştükleri öne sürülen 150 astsubaydan 81'i tutuklandı, 56'sı itirafçı oldu, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan İ.A'yı örgüt evinde sınavlara hazırlayan ve spor antrenmanları yaptıran S.S, ifadesinde öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A'nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı.

"ASKERİ OKULLARA GİRİŞ ÖNCESİNDE BURUN AMELİYATI"

İ.A'nın astsubay meslek yüksekokulu, M.M.A'nın ise Kara Harp Okulunun mülakatlarına girmeye hak kazandığını belirten S.S, ifadesinde şunları kaydetti:

"Öğrenciler için evde mülakat eğitimleri başladı. Mülakat için eve örgüt tarafından görevlendirilen şahıslar geliyordu. Bu şahıslara örgüt içinde 'asistan' ya da 'doktor' olarak hitap edilir. Ben sadece evde simülatör mülakat ortamı hazırlamak için masa sandalye düzenini ayarlıyor, evi derleyip topluyordum. İ.A. ve M.M.A. isimli öğrencilerin burunlarında sorun olması ve askeri okullara giriş esnasında yapılacak sağlık kontrollerinde sıkıntı olabileceğinden dolayı her ikisini de burunlarından İzmir'deki bir hastanede ameliyat ettirmiştim.

Öğrencilerin velileri yanlarında olmadığı için ikisinin de velilerinin yerlerine ben imza atarak ameliyat olmalarını sağlamıştım."

"ASKERİ ÖĞRENCİLERE 'TEDBİR KURALLARI' İÇİN BİR AYLIK KAMP"

Mülakata hak kazanan İ.A. ve M.M.A'nın sorumluları tarafından Ankara'ya çağrıldıklarını ve yeni bir telefon hattı almalarının istendiğini belirten S.S, "Askeri okullara girişe hak kazanılınca irtibata geçilen 'asistan ve doktor' diye örgüt içinde tabir edilen hususi meselelerde ehil olmuş örgüt mensupları tekrardan eve gelmeye başladı. Askeri okulu kazanan öğrencileri de eve çağırdık. Öğrencilere asistanlar, doktor ve ev sorumlusu K.K. tarafından askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca öğretilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

S.S, kampta tedbir kuralları ve uygulanacak hususlar haricinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması, videolarının izletilmesi ve ses kayıtlarının dinletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

"SAF MISIN KOD ADINI SÖYLEMELİSİN"

Tanımak için birine adı veya kod adı dahi sorulduğunda tersleme ve azarlanmayla karşılaşıldığını belirten S,S, ifadesinde "Hatta bir gün aramızda geçen bir konuşmada asistanlardan birisi bana adımı sordu. İsmimi söyleyince yanımda bulunanlar bana güldü. Asistan 'Kardeşim bak yanlış yapıyorsun, saf mısın sen, kod adın neyse onu söylemelisin.' diye bana çıkışmıştı." beyanında bulundu.

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