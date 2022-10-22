VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zeynep Şenpınar'ın katilinin müebbet hapis cezası onandı
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Başkan Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
"Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez"
FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı
TBMM Başkanı Şentop: 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' ile Trakya rahat bir nefes alacak
İletişim Başkanı Altun, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleşti...
Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik
Cezayir, Arap Birliği zirvesinde fikir ayrılıklarını sonlandırmayı hedefliyor
Bakan Soylu: Türkiye'yi, ekmeğimizi ve Diyarbakır'ı büyüteceğiz
MÜSİAD'dan yeni ABD vizyonu
"İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi"
Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasında tarafların kazanımları ve kayıpları tartışılıyor
TEKNOFEST 2023 Roket Yarışmasına başvurular başladı
"6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum"
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısı!
AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu
"ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır"
Genç Beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Yarışacak
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'de üretildi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İçeride oynadığımız 4 maçta maalesef yediğimiz ceza 1 milyon 450 bin li...
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
22 Ekim 2022 Cumartesi 18:12:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 18:12:00

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtayca onanan eski futbolcu Ersin Güreler, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Güreler'in Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güreler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DAVA HAKKINDA

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020'de verilen kararla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuz'da verdiği kararda, Güreler hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmünü onamıştı.

Etiketler : FETÖ Yargıtay futbol yapılanması
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Cevapsız çağrıları şarkı yaptı

Cevapsız çağrıları şarkı yaptı
Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da yoğun ilgi
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
Ilıcalı'nın yüzen evi

Ilıcalı'nın yüzen evi
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
Diyarbakır kırmızısı

Diyarbakır kırmızısı
Sinema insanları yakınlaştırıyor

Sinema insanları yakınlaştırıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX