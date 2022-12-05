FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, FETÖ Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilen emniyet amiri S.K'nin (54), kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.