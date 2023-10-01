Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Göcek açıklarında iki zodyak botun çarpıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.