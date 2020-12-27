Fenomen çoban şaşkın

Balıkesir’in Havran İlçesi’nde yaşayan 25 yaşındaki çoban Nuri Saltan’ın koyunlarını otlatırken can sıkıntısına çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan serüven onu fenomen haline getirdi.



Genç çobanın, 25 binin üzerinde takipçisi var ve videoları 3 milyon üzerinde izleniyor. Gördüğü ilgiye şaşıran Nuri Saltan, ‘Büyükşehirlerde yaşayan insanların köy hayatına özlem duyduğunu fark ettim’ dedi.