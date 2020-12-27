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27 Aralık 2020 Pazar 23:52:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 09:34:00

Fenomen çoban şaşkın

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Balıkesirli çoban, canı sıkıldıkça video çekip sosyal medyada paylaştı, 3 milyon izlenmeye ulaştı.

Balıkesir’in Havran İlçesi’nde yaşayan 25 yaşındaki çoban Nuri Saltan’ın koyunlarını otlatırken can sıkıntısına çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan serüven onu fenomen haline getirdi.

Genç çobanın, 25 binin üzerinde takipçisi var ve videoları 3 milyon üzerinde izleniyor. Gördüğü ilgiye şaşıran Nuri Saltan, ‘Büyükşehirlerde yaşayan insanların köy hayatına özlem duyduğunu fark ettim’ dedi. 

Etiketler : fenomen çoban balıkesir
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