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19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:00:00

Felçli köpeği hayata bağladı

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Aydın'da yaşayan 70 yaşındaki Tenzüle Küçük, sokakta bulduğu köpek yavrusunun önce hayatta kalmasını sağladı, ardından da onun için yurt dışından yürüteç temin etti.

Aydın'da yaşayan 70 yaşındaki Tenzüle Küçük, sokakta bulduğu köpek yavrusunun önce hayatta kalmasını sağladı, ardından da onun için yurt dışından yürüteç temin etti. Can dostuna Yaşar adını veren Küçük, "Gelişiminde bozukluk var ama ben inanıyorum çok daha iyi duruma gelecek. Yaşar benim çocuğum, oğlum, ciğerim. Yaşar deyince bakıyor, zamanla her şeyi anlayacak" dedi.

Etiketler : aydın tenzüle küçük can dostlar sokak hayvanları
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