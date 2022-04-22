Fedakar ebe gönüllerde taht kurdu
Muş'un Hasköy ilçesine 5 yıl önce ebe olarak atanan Kader Atabey, üç köyde gece gündüz hizmet veriyor.
Muş'un Hasköy ilçesine 5 yıl önce ebe olarak atanan Kader Atabey, üç köyde gece gündüz hizmet veriyor. Hasköy Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan Atabey, haftanın belirli günleri sorumluluk bölgesindeki 3 köye giderek, gebe takibi, aşılama, muayene, kanser taraması ve aile planlaması konularında hizmet sunarken, çabasından ötürü büyük sevgiyle karşılanıyor.
- Yapı ve Yapı A.Ş.'nin ofisi Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021 için seçilen projeler arasına girdi
- Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'
- Fedakar ebe gönüllerde taht kurdu
- Kaz 'Alvin'in insan sevgisi
- Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası var
- Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -22 Nisan