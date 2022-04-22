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22 Nisan 2022 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 15:12:00

Fedakar ebe gönüllerde taht kurdu

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Muş'un Hasköy ilçesine 5 yıl önce ebe olarak atanan Kader Atabey, üç köyde gece gündüz hizmet veriyor.

Muş'un Hasköy ilçesine 5 yıl önce ebe olarak atanan Kader Atabey, üç köyde gece gündüz hizmet veriyor. Hasköy Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan Atabey, haftanın belirli günleri sorumluluk bölgesindeki 3 köye giderek, gebe takibi, aşılama, muayene, kanser taraması ve aile planlaması konularında hizmet sunarken, çabasından ötürü büyük sevgiyle karşılanıyor.

Etiketler : Fedakar ebe Muş Hasköy ilçesi
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