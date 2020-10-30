FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer hayatını kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.
Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.
Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmiş.
Ailesi acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu:
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