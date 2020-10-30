  • BIST
    1113.89
  • Dolar
    8,3298
  • Euro
    9,7356
  • Altın
    501,6880
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi
Fatih'i istiyorlar! "Bize de sondaja gel"
Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
"İslam'ı Macron'dan, Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz"
Fransa'nın algı operasyonu elinde patladı
Koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı
"Ülkemizde asla yayınlanamaz"
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'
Memede bir kitle ele geldiğinde mutlaka araştırılmalı
pH değeri yüksek alkali sular için
Kalın bağırsaktaki gizli tehlike: Divertiküler hastalık
Bugün burçları neler bekliyor? 30 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumları
30 Ekim 2020 Cuma 09:04:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 09:06:00

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer hayatını kaybetti

ABONE OL

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmiş.

Ailesi acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu:

Etiketler : Dilay Kemer KANSER TEDAVİ VEFAT
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Online 'Saygı'

Online 'Saygı'
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili

Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER