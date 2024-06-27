Fayans aralarını doğduğuna pişman edecek!

Kararan fayans araları nasıl temizlenir diye merak edenlerin de memnun kalabileceği bu yöntem sayesinde mutfaklar ve banyolar eski ışıltısına kavuşacak!

Karbonat- Sirke

Karbonatın kendisi kir çözümüyle meşhurken sirke ile sentezlenerek daha güçlü kir çözümü sunuyor. Beyazlatma konusunda üstü tanınmayan karbonat, parlaklık konusunda bir numara olan sirke ile mükemmel bir sonuç elde ediliyor.

Beyaz Sirke- Su

Beyaz sirke 1 numaralı doğal temizlik malzemesidir. İnatçı kirlere suyla seyreltmeden kullanılır. Diğer kirler için ise su ile seyreltilebilir.

Diş macunu – Diş fırçası

Dişlerinizi fırçaladığınız malzemelerle de fayans aralarını tertemiz yapacağınızı biliyor musunuz? Kim bulmuşsa helal olsun...