VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yalnız olmayacağım
Bodrum'da sınıf farkı var
Gün, kahverengi lekelere veda günü!
Hamilelikte kaşıntı normal mi?
3 haftayı geçen öksürük tehlikeli
HAYALET KÖYE TURİST AKINI!
27 Haziran 2024 Perşembe 20:29:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 20:29:00

Fayans aralarını doğduğuna pişman edecek!

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Kimyasalı arka plana atıp doğal temizleyicileri ön plana çıkardığımız bir dönemdeyiz. Bu dönemde temizliği zor olan ve yoran fayans aralarını konuşmasak olmaz. Fayanslar zamanla kirlenip sararabiliyor. Bu durumda fayans araları nasıl beyazlatılır? İşte fayans aralarını doğal yöntemlerle temizlemek ve beyazlatmak…

Kararan fayans araları nasıl temizlenir diye merak edenlerin de memnun kalabileceği bu yöntem sayesinde mutfaklar ve banyolar eski ışıltısına kavuşacak!

Karbonat- Sirke

Karbonatın kendisi kir çözümüyle meşhurken sirke ile sentezlenerek daha güçlü kir çözümü sunuyor. Beyazlatma konusunda üstü tanınmayan karbonat, parlaklık konusunda bir numara olan sirke ile mükemmel bir sonuç elde ediliyor.

Beyaz Sirke- Su

Beyaz sirke 1 numaralı doğal temizlik malzemesidir. İnatçı kirlere suyla seyreltmeden kullanılır. Diğer kirler için ise su ile seyreltilebilir.

Diş macunu – Diş fırçası

Dişlerinizi fırçaladığınız malzemelerle de fayans aralarını tertemiz yapacağınızı biliyor musunuz? Kim bulmuşsa helal olsun...

Etiketler : fayans arası temizleme doğal beyazlatma doğal temizlik yöntemleri
Defile sonrası tatile koştu

Defile sonrası tatile koştu
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Barcelona'da valiz şoku

Barcelona'da valiz şoku
Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu
Hayrete düşürdüler!

Hayrete düşürdüler!
Güldür Güldür'ün sevilen isminden üzücü haber

Güldür Güldür'ün sevilen isminden üzücü haber
Bir ev parasına klip

Bir ev parasına klip
"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap

"Şarkılar sıradan" eleştirisine, yazarlardan cevap
Ödediği fiyat tartışma çıkardı

Ödediği fiyat tartışma çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX