VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü
AFAD "Afetzede Barınma Desteği" konusunda merak edilen soruları yanıtladı
OHAL ilan edilen illerdeki öğrenciler okul pansiyonlarına yerleştirilecek
ABD, Türkiye'deki depremzedeler için yardım malzemesi göndermeyi sürdürüyor!
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı
Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı
Afşin Elbistan Termik Santrali haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Bakan Kurum: Gerekirse imar değişikliği ile kat sayısını düşüreceğiz
Oktay: Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman deprem kurbanları için gıyabi cenaze namazı kıldı
Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu
Kamu bankalarından deprem bölgelerine 72 milyar liralık destek
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
BAE depremzedeler için toplam 97 yardım uçağı gönderdi
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi
"Acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum"
"Hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını salı açıklayacağız"
Türk Kızılaydan deprem bölgesindeki 1648 köye yardım malzemesi desteği
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
17 Şubat 2023 Cuma 20:36:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 20:36:00

Fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü

Kaynak: İHA

ABONE OL

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi. Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler ise canlarını son anda kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarını yerle bir etti. Köyde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle oturduğu evlerinde zeminden 3 metre aşağı çöktü. Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı. Köylüler ise canlarını kurtardıkları için sevinirken, yıkılan evleri için yetkililerden yardım istedi.

Etiketler : kahramanmaraş hatay fay hattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX