Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen 'Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor.



'Faturamatik Yakup' adı ile de tanınan Yakup Akdeniz, esnafın yerine banka, doğal gaz, elektrik faturalarını ödüyor. Ödeme yaptığı faturalardan kalan para üzeri ile geçimini sağladığını belirten Akdeniz, "1996 yılından beri bu işi yapıyorum" dedi.