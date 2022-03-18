Faturaları gizlice alıp ödediler... Kamerada 'hayır' var!

2 BİN 500 LİRALIK BORÇ VARDI



İznik'teki Tarihi Ayasofya Camii'nde namaz kılan iki hayırsever vatandaş, ayakkabılığın üzerinde duran biri 1700 TL diğeri ise 800 TL olan iki elektrik faturasını kimseye belli etmeden yanlarına aldı. Hayırseverin daha sonra iki elektrik faturasını ödediği ortaya çıktı. Elektrik faturalarının nasıl ödendiğini araştıran cami imamı Mahmut Şahin, güvenlik kameralarını incelediğinde 2 kişinin faturaları aldığını fark etti.

Kamera kayıtlarını izleyince şoke olan İmam Mahmut Şahin, 'Faturaları gizlice alıp ödemişler, şaşırdık ve çok memnun olduk' dedi.

BÖYLE İNSANLARIN SAYISI ARTSIN



İzlediği görüntüler karşısında duygulanan cami imamı Mahmut Şahin, "Bizim elektrik faturaları ayakkabılık üzerine konuyor. Namaz sonrası fark eden iki kişi alıp gitmiş, ödemiş. Bu kadar büyük bir meblağ olmasına rağmen bu hayırsever iki kişi, mevzubahis din, bayrak ve ezan olduğu zaman millet olarak maddi ve manevi neler yapabileceğimizi bize gösterdiler. Mevlam sayılarını çoğaltsın" diye konuştu.