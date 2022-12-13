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13 Aralık 2022 Salı 21:15:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 21:15:00

Fatura anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibine hapis cezası

Kaynak: AA

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Konya'da su faturası nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kiracısı Mevlüt Kapan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali G'yi yaraladığı suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Mahir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Mahir, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Sanığın avukatı Cengiz Erkoyuncu, sanığın söz konusu suçu, annesine ağır küfürler edilmesi nedeniyle sinirlerine hakim olamayarak işlediğini, öldürme amacı taşımadığını savundu.

Maktulün eşi Havva Nur Kapan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olayda yaralanan Mehmet Ali G. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, Mevlüt Kapan'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet bu cezayı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, 18 yıla düşürdü.

Mahkeme heyeti ayrıca Mahir'e, Mehmet Ali G'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki 2 katlı evin bahçesinde 10 Mayıs'ta Hüseyin Mahir ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmıştı. Mahir, Kapan ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali G'yi tüfekle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kapan, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Mahir tutuklanmıştı.

Etiketler : su faturası konya kasten öldürme suçu
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