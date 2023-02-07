Fatma Şahin kentteki yıkımı anlattı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizde büyük kayıplara yol açtı. Depremden etkilenen Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınına katıldı.

"KAÇ BİNA YIKILDI?"

Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Şahin'e "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?" sorusunu sordu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, verdiği yanıt izleyenleri dehşete düşürdü.

"İLÇENİN YARISINDAN ÇOĞU YOK"

Fatma Şahin, İslahiye ilçesinden bahsederek, "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket görmedim ben" ifadelerini kullandı.

DEPREM MERKEZİNE YAKIN

Gaziantep'in güneybatısında yer alan İslahiye ilçesi, şehrin en eski yerleşim alanlarından biri. 67 bin nüfuslu ilçe, depremin merkez noktası olan Pazarcık, Osmaniye ve İskenderun'un arasında kalıyor. İslahiye, deprem merkezine 65 km uzaklıkta.