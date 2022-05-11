Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardaki yolcular tahliye sonrası yürüyerek bölgeden uzaklaştı

Kaza dolayısıyla tramvay hattında aksayan seferler, araçların olay mahallinden kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, İETT otobüsünün dönüş yapmak için tramvay yoluna girdiği ve tramvayla çarpıştığı görülüyor.