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22 Eylül 2022 Perşembe 19:55:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 19:55:00

Fatih'te polise silahlı saldırı: 5 tutuklama

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İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Güven Güler ile 4 zanlı tutuklandı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde bağımlısı Güven Güler, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Güler'in 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı tespit edildi.

Zanlı Güler'i yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. 200 güvenlik kamerasını inceleyip yaklaşık 50 adrese baskın yapan ekipler, zanlıyı Başakşehir'de yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Güler ile beraber hareket ettiği tespit edilen 5 zanlıyı daha gözaltına aldı. 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkeme, zanlılardan Güven Güler, Nevzat Aslan, Uğur Uzman ve Ferdi Taşdemir ile 18 yaşından küçük olan Atilla Ünal'ın tutuklanmasına hükmetti.

Etiketler : Güven Güler Nöbetçi mahkeme Atilla Ünal
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