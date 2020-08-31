Fatih'te düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
İstanbul Fatih'te trafiği tehlikeye atacak bir biçimde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'nde yaklaşık 10 araçlık düğün konvoyundan seyir halindeyken havaya ateş eden kişiler, zaman zaman araç camlarından dışarı sarkarak trafiği tehlikeye attı.
Gelin arabasının önünü de kesmeye çalışan konvoydaki araçlar bir süre trafiğin durmasına neden oldu. Tabanca ile havaya ateş etmeye devam eden konvoydaki kişiler, polis denetimine yakalandı.
Yunus polisler tarafından durdurulan konvoyda bir ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Tabancayla havaya ateş eden M. Ö. gözaltına alınırken konvoydaki araçlara da koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
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