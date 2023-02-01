VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan ordusuna bağış yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi
NBA'de Türk kültürü rüzgârı esti
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Bursa'da Uluabat Gölü havzasındaki sulama kanalında köpüklenme oluştu
Berlin'de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçildi
"100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonu açık artırma tarihi belli oldu
Fransa'da siyahi gencin polislerce öldürüldüğü iddiası soruşturulacak
Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı
İsrail Başbakanı, Ukrayna'ya "askeri yardımı" değerlendirdiklerini söyledi
Terör örgütü PKK/YPG Haseke'de 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı
EYT teklifi yarın komisyonda görüşülecek
Kremlin: NATO'ya ait tüm askeri altyapı Rusya'ya karşı çalışıyor
Dünyada doların egemenliğine alternatif arayışlar hız kazanıyor
Rusya, İsveç'te Kur'an yakılmasının kınanması için Avrupa'ya çağrı gönderecek
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler
"Kırmızı ette fırsatçılığa izin verilmeyecek"
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
"Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak"
""Azerbaycan-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması büyük önem taşıyor"
Bakan Akar'dan "üs bölgesine saldırı" iddiasına yanıt
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
01 Şubat 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 14:00:00

Faslı gelinlere Türkçe dersi

ABONE OL

Konya Seydişehir Halk Eğitim Merkezi'nde ihtiyaçlara göre farklı alanlarda meslek edindirme kursları açılıyor. İlçede yaşayan Faslı kadınların eşlerinin başvurusu üzerine de kısa süre önce Türkçe kursu açıldı.

Geçen yıl eylül ayında açılan kursta 15 Faslı kadın Türkçe öğreniyor. Katıldığı kurs sayesinde Türkçe'yi yavaş yavaş öğrenmeye başlayan Faslı gelinler "Evde Türkçe konuşabiliyoruz artık" diyor.

Türkiye'ye 13 ay önce gelen ve Türkçe kursuna katılan Faslı Hakime Güler (47), evlendikten sonra Seydişehir'e yerleştiğini, kayınvalidesiyle yaşadıklarını anlattı.

Katıldığı kurs sayesinde Türkçe'yi yavaş yavaş öğrenmeye başladığını ifade eden Güler, "Evde Türkçe konuşuyoruz. Kayınvalidem ile güzel sohbet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5 ay önce evlenip Türkiye'ye yerleştiğini anlatan Faslı Leyla Yıldız (30) ise "Kursta bir şeyler öğrendikçe eşimle sohbetimiz arttı." dedi.

Seydişehir'e 3 yıl önce yerleştiğini ifade eden 50 yaşındaki Faslı Mine Bilen de yaklaşık 5 aydır Türkçe öğrendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günlerimiz güzel geçiyor. Pazara, markete gidiyoruz. Komşularla sohbetler ediyoruz. Komşularımı seviyorum, onlara Fas yemeklerini öğretiyorum. Haftada 5 gün kursa geliyoruz. Öğleden sonra da evimize giderek yemek yapıyoruz. Eşim de Fas yemeklerini seviyor. Türk yemeklerini tariflerden bakıp yapıyorum. Börek, sarma, ezogelin çorbası, mercimek çorbası yapıyorum."

İlham Güler de 10 aydır Türkiye'de yaşadığını belirterek, kurstan kalan zamanlarında yemek hazırladığını, günlük ev işleriyle meşgul olduğunu söyledi.

Kurstan çıktıktan sonra evin ihtiyaçları için markete uğradığını ifade eden Güler, "Eşim hasta olduğu için ev ihtiyaçlarını ben alıyorum. Hiç Türkçe bilmiyordum. Kursa başladığımızdan beri yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım." dedi.

"MEVLANA MÜZESİ'NDE TANIŞTIK"

Türkiye'ye 4,5 yıl önce gelen 50 yaşındaki Hatice Taş ise Türkiye'ye turist olarak geldiğini, Mevlana Müzesi ziyareti sırasında eşi ile tanıştığını anlattı.

Taş, eşiyle Fas'a gidip nikah kıydıklarını, ardından Seydişehir'e yerleştiğini dile getirerek, "Eşimin bir oğlu, iki kızı var. Onlarla zor anlaşıyorduk. Şimdi yavaş yavaş anlaşabiliyoruz. Markete gidip, yumurta, süt, pazardan meyve alabiliyorum. Evde Türkçe konuşmaya çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Hatice Taş'ın eşi Lütfi Taş da "Mevlana Müzesi'ni gezerken tanıştık, anlaştık. Beraber Fas'a gittik. Nikahımızı orda kıydık, geldik. 3 çocuğum var. Çat pat Türkçe öğrenmeye çalışıyordu. Okula başladı, artık konuşuyoruz. Kitapları okuyor, anlaşıyoruz. Akrabalarımla, çocuklarımla sohbet ediyor." diye konuştu.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi'nde 11 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan Makbule Köse ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında gelen talep üzerine 15 Faslı kadından oluşan sınıfta Türkçe dersi verdiklerini söyledi.

Eylülden bu yana Faslı kadınlarla kaynaştıklarını dile getiren Köse, şöyle devam etti:

"Kursta 15 öğrencim var. Faslılar Türkiye'yi çok seviyor. Öğrencilerimden bazıları 1 aydır, bazıları 3 yıldır Türkiye'de. 3 yıldır Türkiye'de olanlar biraz Türkçe biliyordu ama çoğunluk bilmiyordu. Zamanla onlar bana Arapça öğretmeye çalıştı, ben de onlara Türkçe öğretmeye çalıştım. Şu an anlaşabiliyoruz. Ders arasında sohbetlerimiz oluyor. Yavaş yavaş Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorlar."

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Borazan da kursun ilçede önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getirerek, "Kurs talebi Faslı eşi olan bir Türk'ten geldi. Kurs açılacağını duyan geldi. Talepler devam ediyor, bu kursun bitiminde diğer grubu da açacağız. Seydişehir'de tahminen 50 Faslı var. Kursa gelen kadınlar Türkçe hiçbir şey bilmiyordu. Şu anda ilerlediklerini görebiliyorum. Türk olan eşleri de bu kursu açtığımız için çok memnun, daha iyi anlaşmaya başlamışlar. Talep olduğu sürece kurs açacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : konya halk eğitim merkezi türkçe faslı
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu

'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor
Alışveriş stili

Alışveriş stili
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX