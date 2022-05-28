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28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:00:00

Farelerden kurtaran kedilere vefa

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Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Nevzat Avcı, sahipsiz kedilere bakıyor. Vatandaşların da kendisine mama desteği sağladığını belirten Avcı, kedilerden önce çevredeki hamamlar sebebiyle artan farelerle sorun yaşadıklarını söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Nevzat Avcı, sahipsiz kedilere bakıyor. Vatandaşların da kendisine mama desteği sağladığını belirten Avcı, kedilerden önce çevredeki hamamlar sebebiyle artan farelerle sorun yaşadıklarını söyledi.

Kedilerin Hamamyolu sokağına gelmesiyle farelerle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kalktığını söyleyen Avcı, "Duyarlı vatandaşlarımız çok destek oluyor. Mamaların büyük bir kısmını hayvansever bir doktor getiriyor. Yetmediği yerde cebimizden veriyoruz. Bu şekilde büyüyüp gidiyorlar. Çarşıda kedilerden önce her yer fare doluydu. Yol boyunca hamamlar olduğu için alttan sıcak su giderleri var, bu yüzden buralar farelerin yaşamasına müsait alanlar. Özellikle eski malzemeler kullanıldığı için fareler yuva yapardı. Kediler de geldiği zaman fareleri kovup bizi bu dertten kurtarmış oldular" dedi.

Etiketler : Farelerden kurtaran kedilere vefa Nevzat Avcı Eskişehir
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